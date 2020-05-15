Кличко рассказал, готово ли метро в Киеве к открытию после карантина

Виталий Кличко / УНИАН

Столичный градоначальник Виталий Кличко утверждает, что киевское метро полностью готово к возобновлению перевозки пассажиров ‒ не хватает лишь разрешения от Кабмина.

Как заявил мэр Киева на онлайн-брифинге в пятницу, 15 мая, на данный момент в подземке активно идут ремонты и работы по переоборудованию станций для маломобильных категорий украинцев.

"Что касается метро, мы готовы и будем возобновлять его работу, как только правительство позволит это делать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем проходили и продолжаются все необходимые работы по содержанию инфраструктуры. Это замена рельс, ремонты эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие работы", - сказал мэр.

Как утверждает Кличко, активно ведутся работы по программе обеспечения доступности на станциях Лукьяновская и Сырец.

"В частности ‒ там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан. Регулярно производилась и дезинфекция метрополитена: поездов, вестибюлей, касс, платформ на станциях. После возобновления работы подземки эти меры значительно усилят", ‒ подытожил мэр.

Напомним, ранее напомним, ранее руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ведомство дает разрешение на открытие метро Киева 25 мая ‒ но только в том случае, если это позволят эпидемиологические показатели.