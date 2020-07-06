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"Кирилловка по цене Майами": эксперты шокировали перспективами отпуска в Украине

По словам аналитиков туристической сферы, украинские курорты ждут отдыхающих, избалованных Египтом и Турцией.

6 июля 2020, 21:15
Азовское море
Море удивляет украинцев ценами / aif.ua

Отдых на Черном и Азовском морях во время карантина влетит украинцам в копеечку: курорты ждут отдыхающих, которые не могут уехать из-за закрытых границ, и уже взвинтили цены.

Как выяснили журналисты программы Секретные материалы, отдых в пятизвездочном отеле в Одессе с видом на море в июле обойдется в 8 250 гривен в сутки. В выходной за такой сервис придется заплатить дороже - 8 750 гривен. Цена удивляет, поскольку туристов в отеле за такие деньги ожидает только завтрак.

"У кого не хватило денег на Затоку - поехали в Турцию", - шутят об украинских курортах эксперты.

Однако аналитиики полагают, что 2020 год внесет свои коррективы. После карантина и пандемии туристы стали гораздо беднее, поэтому будут внимательны в расходах.

Читайте такжеУкраинцам дали рекомендации по планированию летнего отпуска"Дешево и сердито", - это тренд отпуска в 2020 году. Аналитики убеждены, что выиграют те, кто предложит туристам умеренные цены или какие-то креативные решения. Например, в Одессе можно снять частный дом недалеко от моря за 570 гривен за сутки. В качестве бонуса предлагают кофе и шарлотку.

А вот за коттедж в Кирилловке придется заплатить дороже - 1400 гривен за сутки.

Современные реалии требуют от отельеров выполнения определенных требований - персонал должен быть в масках, отсутствует шведский стол, туристов нужно обеспечить дезинфекторами.

Как ранее сообщалось, в ЕС запустили специальный сайт Re-open EU, который поможет планировать туристические поездки в условиях карантина. Ресурс уникален тем, что в режиме реального времени будет предоставлять информацию о действующих ограничениях.

Напомним, ЕС открывает свои границы для граждан иностранных государств уже с 1 июля. На данный момент в европейские страны могут попасть только те украинские граждане, которые имеют легальные основания для пребывания в Евросоюзе. Туристам в европейские страны путь пока закрыт.

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