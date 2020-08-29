Отставка Сытника: у Зеленского придумали хитрый план с увольнением главы НАБУ

Артем Сытник / УНИАН

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал о вариантах разрешения ситуации, сложившейся вокруг признания неконституционным указа о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Как подчеркнул он в интервью Суспильному, с юридической точки зрения Сытник больше не может исполнять полномочия главы НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу.

"Но как прекратить трудовые отношения с ним - очень сложный вопрос. Кто должен сделать в его трудовой книжке запись об увольнении? На каком основании? В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий директора, и таких оснований, как решение Конституционного суда, там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить", - отметил Вениславский.

По его мнению, первым вариантом является издание президентом указа об увольнении директора НАБУ на основании решения КС.

Читайте такжеРезонансное решение КСУ о назначении Сытника: в ОП дали оценку ситуации"Пойдет президент таким путем - пока я не могу сказать. Потому что вопрос очень неоднозначный и требует детального изучения. Господин Сытник назначен на должность указом президента, на основании которого и возникли трудовые отношения с Артемом Сытником. Никакого другого субъекта, который вправе сейчас увольнять господина Сытника с должности, кроме президента, я сейчас не вижу", - уточнил он.

На сегодня, подчеркнул Вениславский, для того, чтобы не тормозить работу НАБУ, нужно внести изменения в закон.

"Это самый быстрый парламентский путь. А дальше - более стратегический путь, который предусматривает и изменения в Конституцию, и изменения в закон", - заявил он.

Вениславский уверен, для того, чтобы обеспечить максимальную степень независимости Антикоррупционного бюро, необходимо пересмотреть процедуру назначения его руководства и она должна быть за пределами полномочий исполнительной власти.

Напомним, 28 июля Конституционный суд признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Такое решение КСУ принял, рассмотрев представление 51 народного депутата.

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По мнению авторов представления, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти.