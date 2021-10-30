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Пациенты показали адские условия содержания годовалого ребенка-сироты в больнице Запорожья

30 октября 2021, 15:03
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Работники больницы приходят к нему только чтобы покормить, говорит женщина.

Ребенок
За ребенком ухаживают пациенты больницы / ua.depositphotos.com

В больнице Запорожья 1-летний мальчик-сирота находится в палате один и постоянно плачет. Об этом рассказала женщина, которая находится на лечении в учреждении.

По ее словам, ребенка нашли на улице и еще официально не оформили. Рассказ женщины опубликовал активист в соцсетях.

"Он закрыт в палате один и кричит весь день, медсестры только заходят покормить. Вчера соседка по палате его мыла, он был весь обкакан и попка уже красная от этого, то есть меняют его редко. Его просто засунули в кроватку и закрыли в палате. Что можно сделать, куда обратиться, чтобы этот беспредел решился?", - поинтересовалась женщина.

Позже появилась информация, что у малыша подозревают коронавирус, но его последний тест дал негативный результат.

Читайте такжеНа Киевщине 12 детей остались сиротами из-за коронавирусаРанее мы рассказывали, что во Львове дирекция гостиницы пожаловалась полиции на неухоженного, голодного и больного мальчика, который уже 2 недели живет в их заведении. Его каждый день без присмотра в номере оставляла мать. Полиция изъяла малыша и уже хотела поместить в приют, но выяснилось, что у ребенка "ковид".

Также сообщалось, что на Винниччине роженица бросила свою здоровую новорожденную дочь, а сама пропала, оставив в приемном отделении ложную информацию о себе. Теперь женщина хочет вернуть ребенка.

Автор: Сергей Кущ
viber
больница ребенок
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