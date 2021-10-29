"Дедушка хороший, чинил велосипеды в гараже": на Волыни пожилой мужчина насиловал 7-летнюю сироту

Дедушка изнасиловал родственницу-сироту / pixabay

На Волыни по подозрению в неоднократном изнасиловании семилетней довочки-сироты задержали 63-летнего мужчину. В пережитом ребенок лично признался своему отцу. Мужчина сообщил об этом копам.

Как говорится в сюжете ТСН, дедушка является родственником девочке, мать которой умерла, а отец был вынужден отправиться на заработки.

"Я поверил своему ребенку. Я хотел ее защитить", - говорит отец пострадавшей.

Правоохранители обыскали жилище подозреваемого, который, на первый взгляд, казался хорошим дедушкой и даже чинил детям велосипеды, и нашли у него в гараже доказательства страшного преступления.

"Установлено, что в течение июля-августа этого года 63-летний житель поселка Благодатное несколько раз насиловал семилетнюю девочку", - рассказала спикер прокуратуры Наталья Мурахевич.

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Журналисты ТСН узнали, что факт неоднократных изнасилований подтвердил врач. А в гараже подозреваемого, где, по словам девочки, произошло насилие, нашли много детского порно.

Читайте такжеДесятилетний ребенок во время тихого часа в онкобольнице выстрелил себе в голову из травматаСоседи ошарашены услышанным. По их словам, у насильника 2 дочери и 4 внуков. Он всю жизнь работал на заводе, а теперь на пенсии и постоянно что-то мастерит у себя в гараже.

Жена задержанного в страшное преступление мужа не верит.

"Он для нас самый лучший. Мы в это никогда в жизни не поверим", - утверждает женщина.

Мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца содержания под стражей без права внесения залога. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит 15 лет тюрьмы и "отблеск" фамилии в реестре педофилов.

Напомним, ранее в Житомире отчим беспощадно избил 8-летнюю падчерицу. Его гражданская супруга - мать троих детей попала в больницу, оставив на неадеквата своих чад. О том, что дети страдают от рукоприкладства они лично рассказали женщине по телефону.