Паника в Крыму: Гиркин предупредил об ударе ВСУ и уничтожении путинского моста

В Крыму ждут наступления ВСУ / Reuters

В захваченном Россией Крыму местные жители покидают полуостров и ждут его освобождения Вооруженными силами Украины.

Масла в огонь подлило недавнее заявление экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), который спрогнозировал, что Украина может уничтожить Крымский мост и имеет для этого все возможности.

Пользователи в Сети пишут, что выезжают из Крыма и ожидают нападения Украины. Они говорят, что президент РФ Владимир Путин ради парада снимет часть военных и техники с фронта, а ВСУ в это время пойдет в наступление.

"К сожалению, с тем количеством оружия, которое дали американцы, подрыв моста – это только вопрос времени", – пишет одна из подписчиц.

При этом комментаторы в Сети уверены, что Россия уже проиграла войну и предлагают "договориться" с Украиной о возвращении Крыма в ее состав.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия собралась "присоединить" Херсон к захваченному Крыму.

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