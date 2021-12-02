Парламент еще на год продлил закон об особом статусе Донбасса

Донбасс еще год пробудет в "особом" статусе / Фото Reters

Верховная рада Украины еще на год продлила закон о так называемом особом статусе оккупированного Донбасса. "За" это решение в четверг, 2 декабря, проголосовало 317 нардепов.

В тексте законопроекта предлагается в статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифру "2021" заменить цифрой "2022".

В пояснительной записке говорится, что цель такого решения - "создать дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН".

Что такое закон об особом статусе

Таким образом Украина гарантирует "недопущение уголовного преследования, привлечение к уголовной, административной ответственности и наказание лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". А также гарантирует свободное использование, изучение и поддержку русского языка в общественной и частной жизни.

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Тем временем органы местного в ОРДЛО обязаны способствовать использованию русского языка в сфере образования, СМИ, судопроизводстве, экономической и социальной деятельности и так далее.

Между тем, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одним из требований нормандской встречи по Донбассу является закрепление особого статуса в Конституции Украины.

Напомним, сегодня Рада приняла гобюджет на 2022 год. За документ проголосовали 268 народных депутатов. В сравнении с первым чтением доходы расходы выросли на 55 миллиардов гривен. Рост реального ВВП ожидается на уровне 3,8%. Курс доллара 28,6 – 28,7 гривен за одну единицу американской валюты. С 1 октября минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен.

Также ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Стороны обсудили методы сдерживания России и определили главные из них на случай чрезвычайно ситуации, то есть, очередной волны агрессии.

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