Ответным ударом будут санкции: Кулеба обсудил с Боррелем противостояния вторжению России в Украину

Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель обсудили вторжение России / Соцсети

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Стороны обсудили методы сдерживания России и определили главные из них на случай чрезвычайно ситуации, то есть, очередной волны агрессии.

"Рад встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Мы обсудили потребность сдерживания России - в частности ускорение работы над экономическими ограничениями, которые будут способны нанести удар по российской экономике, если РФ решит начать новую волну агрессии против Украины", - написал Кулеба в Twitter.

Таким образом, главным акцентом в противостоянии российской агрессии в Украине, в случае нападения, будет экономическая политика - ограничения в сфере разных отраслей экономики. Такого рода санкции, по мнению политиков, помогут нанести удар по экономике РФ.

Читайте такжеВ МИД Украины назвали точную цифру российских военных на границе с УкраинойНапомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал требование президента страны-агрессора России Владимира Путина о предоставлении юридических доказательств того, что Украина не войдет в Альянс.

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Столтенберг резко и негативно ответил на это заявление и сказал, что Россия "не имеет права вето" относительно будущего членства Украины в НАТО. А также заявил, что никто не вправе контролировать своих соседей, устанавливая "сферы влияния".

Также ранее глава разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Ричард Мур сделал скандальное заявление. По его словам, Россия является острой угрозой, а президент страны-агрессора Владимир Путин не признает право Украины быть независимым государством.

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