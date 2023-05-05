Patriot сбил гиперзвуковой Кинжал: ВСУ перехватывают "неуловимые" ракеты РФ – СМИ

Вооруженные силы Украины смогли сбить гиперзвуковую крылатую ракету РФ Х-47 "Кинжал", которая ранее оставалась недосягаемой для украинской ПВО.
Об этом идет речь в материале Defense Express. При этом издание публикует фото обломков, в том числе носового обтекателя со следами поражения, ракеты Х-47 "Кинжал", которой оккупанты пытались ударить по Киеву в ночь на 4 мая.
"Вооруженные Силы Украины впервые успешно перехватили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" около 02:40 4 мая в небе над Киевом", — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что ранее о ночной атаке официально сообщала Киевская городская военная администрация. При этом говорилось о том, что кроме дронов-камикадзе Shahed оккупанты РФ применяли и ракеты - "вероятно баллистического типа".
"Учитывая фото, обломки без боевой части упали на стадионе в пределах столицы. На одном из фото - носовой обтекатель, максимально схожий с используемым именно в ракете Х-47 "Кинжал" со сложной формой резких переходов диаметра", — отмечает издание.
Вместе с тем зафиксированный на фото обтекатель сбитой ракеты отличается и от баллистической ракеты ОТРК "Искандер", который "толще".
"На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, что позволяет оценить толщину материала, необходимого для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе", — уточняют авторы статьи.
"А Украина уже официально получила средства, которые могут бороться с баллистическими целями – Patriot, и, очевидно, успешно их использовала", — добавляет издание.
Ракетные атаки РФ
Напомним, ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.
В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 15.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.
"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.
Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
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