"Перед самым финишем": Байден может принять важные решения для Украины

По мнению политолога, Джо Байден в последний момент может предоставить Украине военную помощь.

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Украина может рассчитывать на новый пакет помощи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вкратце:

Байден может предоставить разрешение на удары дальнобойным оружием

Американский лидер может забрать оружие со складов и передать Украине

После того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах в США, Джо Байден все еще имеет возможность сделать два важных шага в пользу Украины. Такое мнение высказал политолог Максим Несвитайлов в эфире телеканала 2+2.

Он подчеркнул, что именно сейчас Джо Байден может решиться на определенные решительные шаги, которые будут касаться войны в Украине.

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"Реальных полномочий у него остается не так много. Но есть более 6 млрд долларов", - добавил политолог.

Как известно, из этих 6 миллиардов около 4 миллиардов долларов могут быть направлены на программу президентского изъятия, которая позволяет Байдену забрать оружие с военных складов на указанную сумму. Еще около 2 млрд могут направить на контракты на изготовление нового оружия.

По словам Максим Несвитайлова, Байден также может дать разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

"Это может еще сделать Байден - это те полномочия, которые у него есть по украинскому вопросу. Передать оружие и заключить контракты на поставку еще на 2 миллиарда - это он может сделать, может дать разрешение бить дальнобойным оружием вглубь РФ. Конгресс его уполномочил на это, решение было исключительно за ним", - подчеркнул политолог.

Кто такой Джо Байден? Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал должность 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

Военная помощь Украине от США - новости по теме

Как ранее писал Главред, Трамп, мягко говоря, скептически относится к продолжению США военной помощи Украине. При этом ранее он обещал закончить войну "за один день". Возникают опасения, согласно которым Трамп будет давить на Киев с целью заключения невыгодной для украинского государства сделки, пишет The New York Times.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский также рассказал, что США в любом случае будут вынуждены сокращать объемы военной помощи для Украины. При этом он подчеркнул, что ни одна страна Европы и вообще европейские страны не смогут полноценно заменить военную помощь, которую США оказывает Украине.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщал, что результаты выборов президента в США свидетельствуют, что Украина должна научиться рассчитывать на собственные силы. В частности, во время подготовки к тяжелой зиме.

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