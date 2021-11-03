Перед смертью Антон Поляков встретился с хакером, которого разыскивают за киберпреступления - СМИ

Антон Поляков скоропостижно умер 8 октября 2021 года/ Униан

Народный депутат Украины Антон Поляков, который умер в такси в начале октября, провел последние часы своей жизни в обществе помощника нардепа Аннны Скороход Рустама Джамбулатова и некоего Хатаи Алиева, который на своей родине в Азербайджане находится в розыске по подозрению в совершении киберпреступлений.

Как пишет Telegraf, Алиева представили Полякову как друга Джамбулатова и "менеджера соцсетей".

По данным СМИ Азербайджана, Хатаи Алиева обвиняют в совершении киберпреступления — кражи денежных средств или информации с использованием компьютерных технологий. То есть фактически мужчина является хакером.

При этом на сайте Службы Государственной безопасности, являющейся инициатором розыска Алиева, не указано, за что именно разыскивают 31-летнего уроженца города Хачмаз.

Издание также нашло соответствующий аккаунт в соцсети Facebook, однако утверждать, что он принадлежит именно Алиеву нельзя – последняя активность там зафиксирована еще в 2016 году.

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Согласно данным в Facebook, Хатаи Алиев закончил университет Билг в Стамбуле. На последнем, кстати, имеется факультет коммуникаций, где можно получить компьютерное образование, что подходит для будущего хакера, а сам вуз входит в тройку лучших в Турции.

Смерть Антона Полякова

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Позже в полиции прокомментировали появившуюся информацию о результатах токсикологической экспертизы крови умершего нардепа Антона Полякова. Правоохранители подчеркнули, что пока не располагают данными о том, что в крови Полякова обнаружили алкоголь и метадон.

Позже в Сети появилось видео с народным депутатом Антоном Поляковым в вечер его смерти. Запись сделана в ресторане, где политик был в компании помощника нардепа Анны Скороход Рустама Джамбулатова и гражданина Азербайджана Хатаи Алиева.

31 октября народный депутат Анна Скороход рассказала о смерти депутата Антона Полякова. По ее словам, они с Поляковым были помолвлены и должны были расписаться.

"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит, и не надо придумывать ничего, не надо рассказывать ничего о наркотиках, или еще какую-то белиберду, которую придумывают господин Енин (Евгений Енин, первый заместитель Министра внутренних дел Украины - ред.). Знаете, если они судят по себе, то не надо всех вести под одну гребенку", — сказала нардеп.

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