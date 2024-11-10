Переговоры с РФ станут условиями капитуляции Украины: Хара дал неутешительный прогноз

Российский диктатор Путин будет продолжать тысячами бросать на мясные штурмы свои войска, чтобы прорвать линию фронта.

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Путин может готовить переговоры с Украиной / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Главред

Главные тезисы Хары:

РФ хочет убедить Запад в свою пользу

Путин готов к дипломатическому решению войны

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара убежден, что Владимир Путин не пойдет ни на какие компромиссы по войне с Украиной, он надеется принять лишь условия капитуляции Киева.

"Путин всегда чистосердечно говорил, что они открыты к переговорам. Это было в 2014 году и в 2021-2024 годах. Просто для него переговоры являются фактически условиями капитуляции Украины и того, что НАТО самоликвидируется, а США заберут свои войска с европейского континента. Поэтому нашим партнерам нужно постоянно объяснять, что Украина является целью Путина, но также и его средством, которым он хочет установить свое господство в Европе. Он готов к переговорам, впрочем, я не верю, что он готов к дипломатическому решению этой войны", - пояснил Хара в эфире "Еспресо". видео дня

Эксперт отметил, что российский диктатор готов тысячами бросать на мясные штурмы свои войска, чтобы доказать, что он имеет продвижение на фронте.

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"Всем известно о том, что когда россияне что-то рассказывают, то это означает, что они врут. Во-вторых, Путин уверен, что он может получить больше. И он это подтверждает событиями на фронте. В частности, на востоке Украины. Он сжигает большое количество личного состава и техники для того, чтобы показать, что он продвигается. Таким образом он хочет убедить Запад, что бесполезно поддерживать Украину, потому что она проигрывает. Он надеется, что ему пойдут на уступки и никакие компромиссы ему не нужны", - добавил он.

Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики. Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как ранее информировал Главред, что Владимир Путин дал "сигнал" Трампу относительно переговоров о завершении войны. Глава Кремля показал, что он готов вести переговоры по завершению войны против Украины, но при этом дал понять, что они возможны лишь на условиях РФ.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что США поддержат переговоры Киева и Москвы, но есть условие. Также сообщили, что именно президент Зеленский должен решать, когда наступает время для переговоров - на каких условиях Путин согласится на переговоры.

Стало известно, что диктатор РФ Путин заговорил о переговорах с Украиной. Хозяин Кремля утверждает, что говорить о прекращении войны необходимо. Однако не на базе "хотелок Киева", а на основе Стамбульских соглашений. При этом он считает, что перемирие не должно длиться "полчаса или полгода".

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