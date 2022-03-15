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Переговоры Украины и России: делегации вернулись к общению после технической паузы

15 марта 2022, 13:31

Переговоры стартовали накануне, 14 марта, однако их приостановили до сегодня.

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Делегации Украины и РФ продолжили общение после технической паузы/ @sluganarodu.official

Украинская и российская делегация во вторник, 15 марта, возобновили переговоры после технической паузы. Об этом сообщил член украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия изданию Украинская правда.

Он отметил, что "переговоры уже ведутся". Однако члены делегации пока воздерживаются от других комментариев.

Напомним, в переговорах украинской и российской делегаций о прекращении войны, которые проходили 14 марта, была взята техническая пауза до 15 марта. Это сделали для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений.

Переговоры Украины и России

Первые переговоры Украины и России после начала российского вторжения произошли 28 февраля. На них, по словам Подоляка, делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений, и отправились для консультаций в свои столицы.

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал об итогах второго раунда украинско-российских переговоров. По его словам, пока не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Третий раунд переговоров по урегулированию ситуации в связи с вторжением российской армии в Украину состоялся 7 марта.

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