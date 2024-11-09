Переговоры Зеленского и Трампа: в ОП объяснили, что Украина может предложить США

Украине нужно переформатировать экономику и определить приоритеты, говорит Михаил Подоляк.

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В ОП оценили перспективы переговоров с США / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот: відео

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Украина может создавать СП для производства оружия

Есть несколько отраслей для сотрудничества с Вашингтоном

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вопрос о том, чем Киев может заинтересовать США и Дональда Трампа на фоне сообщений о том, что немецкие концерны, например, Rheinmetall, заявляют о планах строительства военных заводов в Украине.

"Нам вообще надо было формировать свою субъектность через объяснение, в чем мы компетентны и что можем предложить глобальному миру – не только в политическом смысле, но и в экономическом. Президент Украины сегодня как раз это и делает. Он объясняет, что Украина – это большие возможности", — подчеркнул он в интервью Каналу 24.

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Представитель ОП говорит, что инвестиции в Украину для создания совместных предприятий будут эффективнее, чем моделирование и создание с нуля в Украине.

"США считают доминантами на рынке оружия. Они с большим отрывом идут от той же России. Там настроены увеличивать этот отрыв. А эта война показала, что российское оружие намного менее эффективно от оружия стран НАТО, а особенно от оружия США", — говорит он.

Собеседник убежден в том, что Украине можно переформатировать экономику, сделать другие приоритеты, вывести в отдельный кластер милитарную компоненту, потому что многие страны были бы заинтересованы в опыте Украины.

"Прежде всего правильно финализировать войну. Также необходимо правильно проводить переговоры на различных площадках. Президент Владимир Зеленский этим и занимается. Сегодня он ведет переговоры с европейскими и американскими компаниями, в том числе и с теми, которые работают на рынке оружия. Параллельно он эффективно проводит переговоры на уровне президента Дональда Трампа", — напомнил он.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Советник главы ОП указал на то, что за годы войны Украина уже создала тот феномен, который влияет на наши репутационные возможности проводить переговоры.

"Также это дало осознание потенциальным партнерам, что в такую страну надо вкладываться, потому что она всегда будет иметь результат. Мы сейчас говорим исключительно о милитарной компоненте, которая будет интересна Соединенным Штатам, но есть и другие отрасли, которые могут заинтересовать партнеров", — добавил Подоляк.

Ранее стало известно о том, что Трамп принял первое кадровое решение. Аппарат Белого дома впервые в истории Соединенных Штатов возглавит женщина.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался насчет того, сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине. Президент Украины подчеркнул, что Украина хочет справедливого окончания войны.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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