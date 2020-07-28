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"Перемирие развалится": разведчик шокировал тревожным заявлением

28 июля 2020, 22:27

По словам волонтера, стоит готовиться к очередному обострению на Донбассе.

Обстрел, Донбасс
На Донбассе будет расти количество обстрелов / Штаб ООС

Несмотря на объявленный с понедельника, 27 июля, режим тишины, на Донбассе, с каждым днем будет увеличиваться количество обстрелов.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал ветеран АТО, волонтер, сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

"Я прогнозирую, что через неделю – две в новостях мы снова будем читать об очередном обострении на востоке Украины", – добавил он.

По его оценкам, нынешний режим тишины "постепенно развалится", как это было во всех предыдущих случаях.

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Рымарук также обратил внимание на то, что практически невозможно применить требование о выявлении и наказании нарушителей режима тишины, когда речь идет о группировках террористических "ЛНР" и "ДНР".

"Самое главное, что мы упускаем в этом моменте – что есть договоренность о том, что если кто-то нарушает режим тишины, эти люди должны быть выявлены и наказаны. Но к сожалению, мы знаем, что, если Украина действует в правовом поле, то "Л/ДНР" не действует в правовом поле и будет делать, что угодно", – констатировал волонтер.

Как писал Главред, также Резников заявил, что во время перемирия, ВСУ не лишены права вести огонь в случае самозащиты. Нормы международного права, а именно статья 51 Устава ООН и статья 40 Гаагской конвенции 1907 года, распространяется на решение ТКГ.

Отметим, экс-президент Леонид Кучма больше не работает в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по Донбассу (ТКГ). Такую информацию озвучил лично президент Украины Владимир Зеленский.

новости Донбасса перемирие волонтер Андрей Рымарук боевики обстрел ОРДЛО
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