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Резников хочет привлечь к переговорам по Донбассу еще две страны - кого и зачем

29 июля 2020, 23:01

Вице-премьер-министр уверен, что это шаг поможет восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет.

Алексей Резников
Алексей Резников предложил расширить группу по переговорам о Донбассе

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что хотел бы привлечь Великобританию и США к переговорному процессу по оккупированным территориям.

Также нужно поднимать вопрос аннексированного Крыма на новой площадке.

Об этом он сообщил в интервью Радио НВ.

"Я отношусь положительно к этой идее, потому что существует одна история, о которой начали давно забывать. Это Будапештский меморандум, в котором подписантами, в том числе являются Соединенные Штаты и Великобритания. Мне кажется, что как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины, было бы хорошо, если бы они могли присоединиться к переговорам и помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые признаны международно", - заявил Резников.

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Он добавил, что нужно строить новую площадку для переговоров, на которых будут поднимать вопрос аннексированного Крыма.

Напомним, ранее, 28 июля 2020 года стало известно, что Леонид Кучма (президент Украины в 1994-2004 годах) покидает пост руководителя украинской делегации в ТКГ в Минске. Через день президент Владимир Зеленский назвал Леонида Кравчука в качестве кандидата вместо Кучмы. Однако пока данный вопрос еще в стадии обсуждения и окончательного решения Зеленский не принимал.

Алексей Резников переговоры новости Украины ТКГ новости Донбасса
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