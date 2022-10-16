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Определенные действия уже начались: плацдарм оккупантов на юге скоро уменьшится - Арестович

16 октября 2022, 12:06

Российские оккупанты находятся в панике из-за контрнаступления украинских военных.

Определенные действия уже начались: плацдарм оккупантов на юге скоро уменьшится - Арестович
На юге у российских оккупантов паника / коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты в панике из-за того, что их плацдарм скоро начнет значительно уменьшаться. Им скоро будет трудно удержать занятые позиции. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

Все это приближает оккупантов к "жесту доброй воли". Недавно они паниковали из-за движения украинских военных на правом берегу Херсонщины. ВСУ наносили мощные артиллерийские удары.

"Они боятся, что остаток плацдарма на правом берегу будет уменьшаться. Мы понимаем, что логика здесь железная и прямая: чем меньше плацдарм – тем труднее его удерживать. Все сжимается. И маленькая территория, которая окружена с трех сторон простреливается. Ни одна армия мира долго так не выдержит",– сказал Арестович.

Он подтвердил на Херсонщине начались "определенные действия", но не следует много загадывать.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Издание Financial Times на днях опубликовало материал о том, что на Западе прогнозируют освобождение ВСУ оккупированного Херсона уже во второй половине октября. Журналисты акцентировали внимание на призыве коллаборантов к оккупантам РФ относительно "немедленной эвакуации" населения с региона.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ могут освободить Херсон до начала зимы. Он не исключает сценария, при котором Россия, чтобы отвлечь внимание Киева от юга, может нанести удар на севере. Но Арестович не верит в успехи маневров оккупантов РФ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Путин испытывает напрасные надежды относительно деятельности своей группировки в Херсоне. Когда Путин считает, что войска РФ будут биться за город, оккупанты мародерствуют и готовятся к бегству.

Другие новости:

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