ВСУ мощно 'покрошили' врага: на юге уничтожили более десятка оккупантов и российскую РЭБ

ВСУ уничтожают врага на юге / Коллаж УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные мастерски уничтожают оккупантов. За прошедшие сутки авиация нанесла по позициям оккупантов 13 поражений. Об этом сообщает ОК "Юг".

Авиапоражения были нанесены по развертыванию противовоздушной обороны в Бериславском и Каховском районах, а также по сосредоточению оккупантов в Николаевском и Баштанском районах.

Защитники уничтожили два вражеских "Орлана-10", когда враг пытался осуществить разведку на правом берегу Днепра.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 426 огневых задач. Подтвержденные потери составляют:

14 оккупантов,

3 самоходные артиллерийские установки,

гаубица "Мста-Б",

станция радиоэлектронной борьбы.

Также сообщается, что 8 единиц техники было повреждено: 2 самоходные установки и гаубица калибра 122 мм, танк и авто-бронетехника.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Издание Financial Times на днях опубликовало материал о том, что на Западе прогнозируют освобождение ВСУ оккупированного Херсона уже во второй половине октября. Журналисты акцентировали внимание на призыве коллаборантов к оккупантам РФ относительно "немедленной эвакуации" населения с региона.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ могут освободить Херсон до начала зимы. Он не исключает сценария, при котором Россия, чтобы отвлечь внимание Киева от юга, может нанести удар на севере. Но Арестович не верит в успехи маневров оккупантов РФ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Путин испытывает напрасные надежды относительно деятельности своей группировки в Херсоне. Когда Путин считает, что войска РФ будут биться за город, оккупанты мародерствуют и готовятся к бегству.

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