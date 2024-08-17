Пик наступления не пройден: боец ВСУ намекнул на новые цели после Курщины

Оккупанты РФ накапливали силы в Курской области, где они создавали угрозу нападения на территорию Украины.

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Успех украинского наступления в Курской области заключается в том, что все детали и подготовка держались в секрете и эту тайну удалось сохранить до последнего момента, несмотря на большое количество задействованных сил, заявил Юрий Яковенко из 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, который выполняет задачи на Курщине.

"Именно это и дало преимущество в виде внезапности наших действий", - подчеркнул он в комментарии Сurrenttime.

Украинский военный напомнил о том, что российские оккупанты накапливали силы в Курской области, где они создавали угрозу нападения на территорию Украины с Сумского и Курского направлений.

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По его словам, уже ясно, что операция в Курской области проходит успешно и она развивается высокими темпами, поэтому это не просто рейдовые действия, это серьезная операция.

"И лично я в восторге от такого планирования, масштабной операции, соблюдения ее тайны, детального планирования. При задействовании большого количества различных подразделений все было спланировано четко", - говорит украинский воин.

Он отметил, что успешные действия ВСУ на территории РФ значительно поднимают боевой дух украинских бойцов.

"Мы всегда воюем почему-то только в своих огородах, вместо того чтобы прийти к врагу домой и уничтожать его там. Это определенный кармический баланс, ощущение сатисфакции", - сказал украинский боец.

Вместе с тем, по его словам, самой большой трудностью были и остаются высокие темпы продвижения передовых отрядов ВСУ в Курской области.

"Мы действуем в Курской области и наносим поражения противнику, массово берем в плен российских солдат. Я не считаю, что это был пик. У ВСУ огромный потенциал, а военная сила России, как всегда, переоценена", - пояснил боец ВСУ.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Яковенко добавил, что россияне перебрасывают силы из Калининградской области и с других направлений, однако Донбасс для них остается стратегически важен.

"Ну, пограничников (РФ, - ред.) уже почти нет – они или в земле, или в плену. Их там и так было немного. Россияне подтягивают резервы На данный момент не видно, чтобы основные силы снимались с Донбасса, штурмовые действия там продолжаются. Лично я не думаю, что переброска срочников с севера, из Мурманска, им поможет", - резюмировал он.

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Ранее сообщалось о том, что в Курской области взорван важный мост. В районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм.

Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

Напомним, ранее была названа цель операции на Курщине. Запад должен снять запреты на использование Украиной дальнобойных вооружение на территории агрессора России, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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