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Плотина не выдержит: Гончар раскрыл, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС

Юлия Закрепа
14 июня 2024, 04:04
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По сравнению с атомной или тепловой генерацией, гидрогенерация у нас небольшая, но играла важную роль, считает Михаил Гончар.
Плотина не выдержит: Гончар раскрыл, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС
Для чего оккупанты атакуют ДнепроГЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

На сайте Главред состоялся чат с президентом Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", экспертом по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаилом Гончаром. Он проанализировал и объяснил, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС - какова цель России.

"Чтобы взорвать плотину, надо ее контролировать. Как раз 10 июня была годовщина уничтожения плотины Каховской ГЭС, для подрыва которой оккупанты туда завезли взрывчатку. Потому что объем взрывчатки в боеголовке ракеты, баллистической или крылатой, составляет примерно полтонны, а Х-22 - 960 кг. Этого недостаточно, чтобы взорвать плотину гидростанции, которая предназначена выдержать землетрясения, удерживать несколько кубических километров воды и т.д.", - пояснил Гончар.

Он также отметил, если контролировать плотину, туда можно завезти взрывчатку (что и было сделано в случае Каховской ГЭС), соответствующим образом ее расположить и взорвать - только в таком случае это сработает.

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"Если мы рассмотрим историю ДнепроГЭС, то именно таким образом плотину дважды взрывали: в 1941 году советские войска, когда отступали, и в 1943 году немецкие войска, когда отступали из Запорожья. Ударами крылатых ракет россияне поразили оборудование ГЭС-1 и ГЭС-2. Последним ударом была повреждена дорога через плотину ГЭС, что потребовало длительного периода ремонтных работ. Но сама плотина, которая состоит из бетона, арматуры и камней, масса которой сотни тысяч тонн, осталась стоять, потому что ракета просто неспособна пробить в ней дыру", - рассказал Гончар.

Гончар пояснил, что цель этих ударов России - уничтожение нашей маневровой генерации, а ГЭС относятся именно к этой категории.

"Вот россияне и пытаются по ней бить. По сравнению с атомной или тепловой генерацией, гидрогенерация у нас небольшая, но играла важную роль. Ее минимизация означает, что энергосистема будет работать в еще более нестабильном режиме", - подчеркнул эксперт.

Гончар рассказал, что только ядерный удар способен полностью разрушить плотину.

"Когда разрабатываются специальные ядерные боеголовки для ракет, они среди прочего как раз и предназначены для поражения плотин ГЭС для дальнейшего их разрушения и создания инженерного подтопления территории, на которой находятся вооруженные силы противника, чтобы их поразить таким образом. Поэтому плотина любой ГЭС удара ядерной боеголовки не выдержит, ведь это несколько тысяч тонн тротила", - подытожил эксперт.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Удары по РФ по ГЭС: что известно

Напомним, что Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС. На заседании Ставки верховного главнокомандующего Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист хочет повторения страшной экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова.

В "Укрэнерго" предупредили, что в Украине две ГЭС выведены из строя. Во время обстрелов страны-агрессора РФ критической инфраструктуры Украины в ночь на 8 мая 2024 года значительные повреждения были нанесены объектам гидроэнергетики. Произошел значительный дефицит электроэнергии.

1 июня 2024 года российские оккупанты обстреляли две украинские ГЭС. Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции. Зафиксированы критические повреждения оборудования.

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