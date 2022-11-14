"Победа Украины - плюс для США": эксперт рассказал, почему война не затянется до 2024 года

США не заинтересованы в затягивании войны в Украине, убежден Виталий Бала / Коллаж Главред, facebook.com/POTUS

США не выгодно длительное продолжение войны в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, комментируя риск затягивания боевых действий до 2024 года. По словам эксперта, война России против Украины имеет влияние и на внутреннюю ситуацию в США.

"Для Байдена будет важен результат завершения войны в Украине - он может это использовать в своей предвыборной кампании, но это могут использовать и против него. Вообще в США существует формула 13 ключей, где каждый ключ - это отдельная сфера жизни американцев. Эта формула появилась еще в 70-х годах и ни разу не дала сбоя. Фишка в том, что будущему кандидату в президенты надо набрать хотя бы 8, и тогда он одержит победу. Поэтому вопрос завершения войны - это один из ключей, который нужен Байдену для того, чтобы он принял окончательное решение", - рассказал Бала.

К тому же, победа в войне - это большой плюс, потому что потом начнется восстановление Украины.

"Это также будет определенным стимулом, и поэтому этот вопрос для Байдена более выигрышный, потому что тогда США будут играть роль страны, которая способствовала завершению этой войны. И я очень надеюсь, что она завершится победой Украины", - считает Бала.

Как сообщал Главред, демократическая партия по итогам промежуточных выборов в Конгресс США сможет сохранить свое большинство в Сенате на следующие 2 года. Такой сценарий становится наиболее вероятным после того, как "демократы" одержали победу в Неваде и Аризоне, где ожидался успех "республиканцев". Даже если "демократам" не удастся удержать контроль над Палатой представителей, "республиканцы" получат лишь небольшую большинство.

Кроме того, по мнению эксперта по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илии Кусы, результаты выборов в США могут в дальнейшем серьезно повлиять на военную помощь, которую Америка оказывает Украине. Эти поставки не прекратятся, но есть большой риск их уменьшения.

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