"Победителю достается все": после войны Украина может стать членом НАТО без ПДЧ - Арестович

Дискуссия о скором вступлении Украины в НАТО может возобновиться после победы в войне, сказал Арестович / Фото УНИАН

После победы Украины в войне с Россией дискуссия о вступлении нашего государства в НАТО может возобновиться. Возможно, Украине не понадобится План действий по членству в НАТО (ПДЧ ) для того, чтобы стать членом Альянса.

Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live вечером 16 мая.

По словам Арестовича, Финляндия и Швеция создали прецедент ускоренной процедуры по вступлению в Североатлантический альянс. А разговоры про Украину и НАТО уже начинают возобновляться устами США. При этом решающей в этом вопросе будет военная победа украинской армии над российской.

"Первое – американцы дают понять всему блоку, что они позитивно относятся к этому и предлагают начинать внутри дискуссию. Второе: ПДЧ – это не важно, есть ускоренная процедура, по которой Финляндия и Швеция будут вступать. Третье – поскольку дело идет к военной победе Украины и, соответственно, к военному поражению Кремля, то никто не будет спрашивать у пораженной страны, вступать или не вступать. Победителю достается все", – сказал советник главы ОП.

Как сообщал Главред, посол США в Украине Кристина Квин заявила на встрече с украинскими журналистами, что в Соединенных Штатах считают, что Украина может вступить в НАТО, если будет стремиться присоединиться к Альянсу. Получение и выполнение Плана действий по членству не является обязательным условием для вступления в НАТО. Единственное требование – соответствие большей части требований к государству, претендующему на присоединение к Альянсу.

"ПДЧ никогда не был юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я не называла бы это сокращенной процедурой. ПДЧ – это механизм, позволяющий государству достичь требований. И если какое-то государство уже отвечает всем требованиям – ПДЧ становится ненужным", – сказала посол.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

15 мая власти Финляндии официально приняли решение подать заявку на вступление в НАТО.

Социал-демократическая партия Швеции также поддержала вступление страны в НАТО, но политическая сила выступила против размещения на шведской территории ядерного оружия.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.

Первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.

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