"Почти у всех крайняя степень анорексии": защитники Украины вернулись из плена в "шокирующем состоянии"

Защитники Украины вернулись из плена в "шокирующем состоянии"/ МВД Украины

Украинские воины, вернувшиеся домой в результате обмена пленными между Украиной и РФ 21 сентября, находятся в "шокирующем состоянии". Почти у всех 215 человек – крайняя степень анорексии.

О состоянии украинских военных, в котором они находились после возвращения из плена, рассказала глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в комментарии "Украинской правде". Она отметила, что в некоторых случаях родные просто не могли узнать бойцов.

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контужены, очень много скрытых переломов и обострений различной степени хронических болезней", – рассказала Толкачева.

Защитникам Украины оказывают нужную медицинскую помощь. Многие из них уже лечатся и находятся на восстановлении.

По словам Толкачевой, врачи, которые осматривают украинских бойцов, стараются делать это очень тщательно. Они не пропускают никаких синяков и царапин.

В то же время она отметила, что часть воинов отправят лечиться за границу. Над соответствующими договоренностями уже работает патронатная служба в кооперации с государством.

Также госорганы пытаются поскорее восстановить все документы и банковские карты украинских военных, на которые они получат зарплату.

Домой вернулись защитники Мариуполя

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волина"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук с позывным "Пташка".

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что среди украинских военных, который освободили из российского плена, есть много раненых. Но они хотят вернуться к освобождению украинских территорий.

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