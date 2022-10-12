Под Херсоном погиб чемпион Европы и отец троих детей: на фронт он пошел добровольцем

Под Херсоном погиб чемпион Европы и отец троих детей / скриншот

В Киеве похоронят знаменитого украинского спортсмена, чемпиона Европы по плаванию в ластах Дмитрия Захарчука, на днях погибшего в боях под Херсоном.

К сожалению, еще один атлет пополнил на сайте-реквиеме "Ангелы спорта" печальный список героев, отдавших жизнь за родную землю.

"В боях под Херсоном погиб Дмитрий Захарчук — чемпион Европы и призер чемпионатов мира по плаванию в ластах и мастер спорта международного класса. Вечная память герою!", - говорится в сообщении Спортивного комитета Украины в Facebook .

Дмитрий Захарчук был воспитанником ДЮСШ "Аквалидер". На защиту Украины он встал в 2014 году и за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности родной страны, был награжден орденом "За мужество" III степени.

Как сообщал Главред, в боях за Украину в Донецкой области погибли в один день сразу шестеро уроженцев города Каменское (Днепропетровская область).

Ранее в бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

Позднее в бою с русскими врагами погиб 29-летний украинский воин, скрипач и активист Роман Барвинок-Скрипаль.

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