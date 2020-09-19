Под Хотином пассажирский микроавтобус попал в смертельное ДТП: много пострадавших

В Черновицкой области в аварию попал пассажирский микроавтобус, погибла женщина, узнали журналисты / molbuk.ua

В ночь на субботу, 19 августа, возле города Хотин Черновицкой области (Буковина) в ДТП попал пассажирский микроавтобус, есть жертва, пострадали 12 человек.

Смертельная авария произошла в час ночи возле села Недобоевцы – микроавтобус столкнулся с легковым авто, говорится на сайте ГСЧС.

По данным спасателей, пострадавшие получили травмы разной степени тяжести и попали в больницу.

"... произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погиб один и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы…", – отмечается в сообщении.

Микроавтобус вез работников одного из предприятий Черновцов в Кельменецкий район Черновицкой области, погибла жительница этого района, пишет molbuk.ua со ссылкой на данные пресс-службы Главного управления Нацполиции в регионе.

Также в полиции предоставили изданию фото с места ДТП.

В Черновицкой области в аварию попал пассажирский микроавтобус, погибла женщина, узнали журналисты / molbuk.ua

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