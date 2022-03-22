Под Киевом в зоне боевых действий пропал известный фотожурналист

Макс Левин / Укринформ

Под Киевом пропал известный фотожурналист Максим Левин. 13 марта Левин в последний раз он выходил на связь в Вышгородском районе, где шли интенсивные боевые действия.

"На линии фронта под Киевом исчез журналист Макс Левин", – сказал Укринформу друг Левина Маркиян Лысейко.

По словам Лысейко, в последний раз Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

Он находился в районе боевых действий с фотокамерой.

Кроме того, друг коресспондента рассказал, что Левин поехал на своей машине фотографировать боевые действия 13 марта. Он оставил авто возле села Гута Межигорска и пошел в сторону села Мощун.

С его телефона пришло сообщение в 11:23, после чего он больше не выходил на связь и не был в сети. Позже стало известно, что в районе, где Левин собирался работать, начались интенсивные боевые действия, во время которых он мог быть ранен или попасть в плен к оккупантам.

Макс Левин - биография

Максим Левин работает фотокорреспондентом, документальным фотографом и оператором для многих украинских и международных изданий, сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske.

Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center (RFE/RL).

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