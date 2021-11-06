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Под Одессой жестоко избили депутата из Херсонской области: врачи борются за его жизнь

6 ноября 2021, 12:53

Неизвестные остановили автомобиль, в котором был депутат вместе с женой. Злоумышленники избили супругов. Сейчас их разыскивают копы.

Под Одессой напали на депутата из Херсонской области и его жену / Фото od.npu.gov.ua

В пригороде Одессы неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсонской области. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице. Полиция открыла уголовное производство.

Об инциденте сообщили в полиции Одесской области. По данным правоохранителей, неизвестные остановили автомобиль, в котором был депутат вместе с женой. Злоумышленники избили супругов.

Пострадавший мужчина, имя которого не называется, находится в тяжелом состоянии в больнице, за его жизнь борются врачи.

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фото od.npu.gov.ua

В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские разыскивают злоумышленников. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Как сообщал Главред, в Ровно 15-летние братья-близнецы напали с ножом на 42-летнюю женщину, которая возвращалась домой после того, как отвела своего ребенка в детсад. Ее с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

Одной из версий нападения является просмотр запрещенных фильмов, где присутствуют сцены жестокости. Насмотревшись фильмов, подростки хотели увидеть, как чувствует себя человек после нанесения ранения ножом.

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