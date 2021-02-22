Под санкции СНБО попала компания экс-нардепа с записанным на нее самолетом

Виталий Хомутынник / vidrodzhennya.org.ua

Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое одобрил президент Владимир Зеленский, под санкции попала компания Sandgate Commerce ltd, которую связывают с бизнесменом и экс-нардепом Виталием Хомутынником.

Об этом идет речь в дополнении №2 к указу президента Владимира Зеленского №64/2021, размещенном на сайте Офиса президента.

Компания Sandgate Commerce владеет самолетом Gulfstream G280, о чем говорил Хомутынник в интервью Украинской правде.

В комментарии LIGA.net Хомутынник назвал введение санкций против Sandgate Commerce "недоразумением" и сообщил, что готовит соответствующее обращение в СНБО. Он добавил, что на балансе компании находится только самолет.

"Новость меня удивила. Я нахожусь в списке санкций РФ, а самолет не пересекал границу РФ. Предполагаю, что это произошло из-за проблем оператора, который одновременно руководил и другими самолетами", - считает экс-нардеп.

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Согласно решению СНБО, против компании Sandgate Commerce предусмотрены следующие санкции:

ограничение торговых операций;

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

другие санкции, в частности - запрет выдачи и аннулирования существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами.

/ president.gov.ua

Санкции Украины: