Под санкции СНБО попала компания экс-нардепа с записанным на нее самолетом

Компания Sandgate Commerce владеет самолетом Gulfstream G280.
Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое одобрил президент Владимир Зеленский, под санкции попала компания Sandgate Commerce ltd, которую связывают с бизнесменом и экс-нардепом Виталием Хомутынником.
Об этом идет речь в дополнении №2 к указу президента Владимира Зеленского №64/2021, размещенном на сайте Офиса президента.
Компания Sandgate Commerce владеет самолетом Gulfstream G280, о чем говорил Хомутынник в интервью Украинской правде.
В комментарии LIGA.net Хомутынник назвал введение санкций против Sandgate Commerce "недоразумением" и сообщил, что готовит соответствующее обращение в СНБО. Он добавил, что на балансе компании находится только самолет.
"Новость меня удивила. Я нахожусь в списке санкций РФ, а самолет не пересекал границу РФ. Предполагаю, что это произошло из-за проблем оператора, который одновременно руководил и другими самолетами", - считает экс-нардеп.
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Согласно решению СНБО, против компании Sandgate Commerce предусмотрены следующие санкции:
- ограничение торговых операций;
- ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- другие санкции, в частности - запрет выдачи и аннулирования существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами.
Санкции Украины:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
- Кроме того, указ Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.