Под Сумами беспилотник агрессоров убил маму троих детей: ее муж и сын служат в ВСУ

Под Сумами беспилотник агрессоров убил маму троих детей / коллаж фото Д.Живицкого

Российские оккупанты в воскресенье, 9 августа, с помощью беспилотника обстреляли центр села Митрополье, что на Сумщине. Об этом сообщил военный губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий.

По словам чиновника, россияне убили 41-летнюю мать троих детей (причем старший сын женщины и мужчина служат в рядах ВСУ).

Российские оккупанты с дрона сбросили гранату в центр Митрополья, где обычно отдыхают местные жители. Из-за взрыва тяжело ранило 41-летнюю работницу магазина ‒ из-за многочисленных ран она скончалась в больнице.

Без матери осталось трое детей.

"В это время было возле магазина немало людей, обычных мирных жителей, которые отдыхали. И когда женщину спасали, россияне сбросили сюда же еще одну гранату из дрона! От второго взрыва чудом никто не пострадал. Видел ли враг, целивший мирный объект? Что там были мирные гражданские люди? Бесспорно. Это даже хуже терроризма", — написал Живицкий.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о том что украинцы в Сумах совершили настоящий подвиг. Практически без военных подразделений, только с территориальной обороной, им удалось остановить элитные танковые дивизии войск России.

Их партизанская война отрезала поставки оккупантам, в результате чего захватчики вышли из региона раньше, чем заявили об отходе с Киевской и Черниговской областей.

Позднее в Офисе Генерального прокурора заявляли - на Сумщине оккупанты на военной технике намеренно наехали на семью, которая пешком шла по дороге.

"Двигалась колонна военной техники российской федерации. Пренебрегая международным правом, военнослужащий РФ умышленно, совершил наезд на шедших в попутном направлении пешеходов. В результате пострадала семья - 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице", - рассказали следователи.

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