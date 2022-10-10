УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Сумами беспилотник агрессоров убил маму троих детей: ее муж и сын служат в ВСУ

10 октября 2022, 08:24

Российские оккупанты, пишет военный губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий, с дрона сбросили гранату в центр Митрополья, где обычно отдыхают местные жители.

Сумы, обстрел
Под Сумами беспилотник агрессоров убил маму троих детей / коллаж фото Д.Живицкого

Российские оккупанты в воскресенье, 9 августа, с помощью беспилотника обстреляли центр села Митрополье, что на Сумщине. Об этом сообщил военный губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий.

По словам чиновника, россияне убили 41-летнюю мать троих детей (причем старший сын женщины и мужчина служат в рядах ВСУ).

Российские оккупанты с дрона сбросили гранату в центр Митрополья, где обычно отдыхают местные жители. Из-за взрыва тяжело ранило 41-летнюю работницу магазина ‒ из-за многочисленных ран она скончалась в больнице.

Без матери осталось трое детей.

Обстрел, Сумы

"В это время было возле магазина немало людей, обычных мирных жителей, которые отдыхали. И когда женщину спасали, россияне сбросили сюда же еще одну гранату из дрона! От второго взрыва чудом никто не пострадал. Видел ли враг, целивший мирный объект? Что там были мирные гражданские люди? Бесспорно. Это даже хуже терроризма", — написал Живицкий.

Обстрел, Сумы

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о том что украинцы в Сумах совершили настоящий подвиг. Практически без военных подразделений, только с территориальной обороной, им удалось остановить элитные танковые дивизии войск России.

Их партизанская война отрезала поставки оккупантам, в результате чего захватчики вышли из региона раньше, чем заявили об отходе с Киевской и Черниговской областей.

Позднее в Офисе Генерального прокурора заявляли - на Сумщине оккупанты на военной технике намеренно наехали на семью, которая пешком шла по дороге.

"Двигалась колонна военной техники российской федерации. Пренебрегая международным правом, военнослужащий РФ умышленно, совершил наезд на шедших в попутном направлении пешеходов. В результате пострадала семья - 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице", - рассказали следователи.

Другие новости:

ВСУ новости Сум война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:29

Ракетный удар по Киеву: прогремели мощные взрывы, над городом поднимается столб дыма

08:24

Под Сумами беспилотник агрессоров убил маму троих детей: ее муж и сын служат в ВСУ

08:01

"Из ЧВК Вагнер можно уехать только в гробу": Пригожин отправит на фронт потерявших ноги экс-заключеныхВидео

08:00

Субсидия в Украине 2022: как оформить и кому она положенаВидео

07:16

Освобождать Херсон лобовыми атаками неприемлемо: полковник назвал лучший способВидео

Реклама
06:31

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: разрушена жилая многоэтажка, есть жертваВидео

06:27

Можно ли заварить чай в холодной воде: поразительный способ и важный "секрет"Видео

06:00

Почему Крымский мост потянет с собой на дно Путина и его режиммнение

05:10

Украина задубеет до -2º: синоптик дал ледяной прогноз и предупредил об аномалииВидео

04:00

В "башнях Кремля" переполох, появилась группа против противников Патрушева и Шойгу – ПономаревВидео

03:20

Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицыВидео

02:52

"Перестань позориться!": Волочкова докатилась до детского аниматора, но и тут дала маху

02:17

Все обречено на провал: астролог назвал самые неудачные дни октября 2022Видео

01:34

Военный эксперт пояснил, почему разваливается оборона врагов под ударами ВСУВидео

00:51

Приметы на 10 октября: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгахВидео

00:35

Способ сделать багажник чистым: народные средства и лайфхакиВидео

09 октября, воскресенье
23:43

Беларусь могла запустить передачу России тяжелой бронетехники – СМИВидео

23:03

Зеленский обвинил Москву в терроре и отказе от переговоровВидео

22:28

"Здесь только одно государство-террорист": в ОП жестко ответили на обвинения ПутинаВидео

22:05

Быстрое восстановление Крымского моста – ложь, оккупантам РФ понадобится до 5 месяцев – МВДВидео

Реклама
21:58

"Большое унижение Путина": в США предупредили о мести РФ за удары по Крымскому мостуВидео

21:55

Голос країни-12 - 6 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

21:38

В Минске подтвердили подготовку Украины к отражению вторжения из БеларусиВидео

21:20

В ране уже завелись клопы: оккупант поблагодарил украинских бойцов за пленВидео

21:05

Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту: заявил о "теракте" и обвинил спецслужбы Украины

20:58

"Прилетело 3 ракеты": ВСУ уничтожили штаб бригады РФ с десятками оккупантовВидео

20:49

Возвращение блудной певицы: как выглядит исчезнувшая на 4 года Мария Яремчук сейчас

20:24

"Сбивать террористический мусор РФ": Ермак назвал способ защиты от российских ракетВидео

20:24

Взрыв на Крымском мосту обернется ударом по логистике войск РФ на Херсонщине – эксперт

20:10

Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

19:49

Смена руководства в Кремле: Фейгин рассказал о преемнике ПутинаВидео

19:37

Украина обязана нанести удар по Беларуси, а Лукашенко повесить в Бучемнение

19:15

Путин утратил контроль над группами Пригожина и Патрушева, его могут отстранить от властиВидео

19:12

РФ – спонсор терроризма и геноцид в Украине: в Конгресс США внесли мощные законопроектыВидео

19:06

"Сейчас это совсем не проблема": Константин Войтенко впервые прокомментировал скандальный разводВидео

18:59

Бабкин, Гребенщиков и звезды мирового рока записали трогательную песню о войне в Украине

18:43

СМИ рассказали, почему взрывы на Крымском мосту не прогремели в день юбилея ПутинаВидео

18:17

Звезды "Вечернего квартала" Великий и Оруджова выпустили мощную пародию на русских оккупантовВидео

18:10

Лукашенко меняет риторику: у Зеленского оценили угрозу нападения БеларусиВидео

18:06

Худший кошмар леди Ди: сбылось страшное пророчество принцессы Дианы

Реклама
17:59

"Идет слишком долго": в Белом доме неожиданно предложили завершить войну дипломатиейВидео

17:39

"Война заставляет влюбляться": Астафьева взяла в руки большой боевой ствол и пошла стрелятьВидео

17:28

Россияне после взрыва на Крымском мосту бегут с полуострова: на выезде пробка в 6 километровВидео

16:55

"Подарок Путину": Словакия передала Украине мощные САУ Zuzana-2Видео

16:39

Более десятка стран за Украину в НАТО даже без ПДЧ, переговоры продолжаютсяВидео

16:32

В РФ выдвинули неожиданную версию взрывов на Крымском мостуВидео

16:29

"Украина победит. Мы проиграем": дочь путиниста Машкова рассказала, за что благодарна украинцам

16:18

Особенно мужчинам: почему опасно долго сидеть на унитазе

15:41

Путин заставляет Лукашенко открыто напасть на Украину, у границ уже 6 батальонов Беларуси – ГУРВидео

15:36

Красная от крови украинцев шапочка собралась на фронт: Яна Поплавская сделала лицемерное заявление

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять