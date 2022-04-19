"Под завалами около 300 человек": в Мариуполе оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу - Тарута

Мариуполь / Reuters

Российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в Мариуполе в районе завода Азовсталь.

Как сообщил народный депутат Сергей Тарута, под завалами находятся около 300 человек, в том числе дети.

По его информации, в уцелевшей части больницы находились раненые украинские защитники и мариупольцы с детьми.

Тарута отметил, что накануне СБУ опубликовала перехват разговора российских оккупантов, из которого следует, что они намерены "сравнять с землей" Азовсталь. На вопрос о том, что будет с мирными жителями, россиянин отвечает:

"Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные…".

При этом Россия отказывается предоставить гуманитарный коридор коридор для выхода гражданских из Мариуполя.

В подземных укрытиях комбината находятся по меньшей мере 1000 мирных жителей - женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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