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"Подготовка ведется": Тука рассказал о возможном наступлении врага на Киев

21 февраля 2023, 15:18
Российские оккупанты хотят ослабить украинские силы на других участках фронта, чтобы нанести там решающий удар.
Георгий Тука, российские военные
РФ может пойти в новое наступление со стороны Беларуси / Коллаж фото Минобороны РФ, Главред

Враг может готовиться к наступлению со стороны Беларуси. Оккупанты хотят помешать поставкам нового западного вооружения украинским военным. Об этом во время чата на Главреде заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганское ОВГА Георгий Тука.

Со стороны Беларуси рано или поздно могут начаться эти наступательные действия, считает эксперт. Однако на сегодняшний день сил для этого нет.

"Определенные подготовительные работы противником ведутся. Но пока нельзя утверждать, что россияне на территории Беларуси подготовили такой вооруженный кулак, который может быть использован для реализации намерений, провозглашенных Россией – или перерезать путь на Ковель, чтобы помешать транспортировке помощи через Львов в центральную часть Украины, или захватить Киев. Нужного количества военнослужащих и техники сегодня у россиян на белорусской территории нет", - сказал Тука.

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Он также убежден, что в этом наступлении могут быть задействованы и белорусские войска. Однако они не смогут продвинуться теми темпами, как это было в самом начале полномасштабного вторжения.

"Такие действия будут своего рода отвлекающим маневром. Мы и сейчас вынуждены держать часть своих вооруженных сил на границе с Беларусью, чтобы в случае чего иметь возможность быстро отреагировать. А если на этом направлении действительно начнутся боевые действия, то командование, конечно, направит дополнительную часть наших войск на это направление, соответственно, ослабляя другие", - добавил Тука.

Эксперт считает, что такими действиями враг пытается ослабить украинские позиции на других участках фронта, где будет нанесен решающий удар.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Новое наступление РФ на Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине. Украинский гарант отметил, что российские атаки уже происходят на нескольких направлениях. Президент подчеркнул, что украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо оказать больше военной помощи.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Украинские защитники отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что к Авдеевке, Бахмуту, Угледару, Марьинке россияне стягивают дополнительные силы. Несколько недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Это может свидетельствовать о вероятной подготовке новой атаки на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

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