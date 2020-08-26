Поджог автомобиля журналистов Схем: полиция задержала подозреваемого

Копы задержали подозреваемого в поджоге / https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7

Утром в среду, 26 августа, сотрудники полиции Киевской области задержали гражданина, который обоснованно подозревается в поджоге автомобиля программы журналистских расследований Схемы.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, двое подозреваемых в соучастии в этом преступлении установлены и будут объявлены в розыск.

Всем троим будет предъявлено обвинение по статье умышленное уничтожение чужого имущества по статье 194 Криминального кодекса.

"Все трое, по мнению следствия, являются исполнителями данного дерзкого преступления. Полиция и прокуратура продолжают поиск заказчиков этого наглого преступления", - написал Геращенко.

Напомним, в ночь на понедельник, 17 августа, в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. Журналист Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники УГО.

По данному факту в полиции открыли дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы Схемы и привлечение к ответственности злоумышленников.