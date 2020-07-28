Укрзализныця запустит новые поезда: куда можно будет уехать

Укрзализныця запустит новые поезда / УНИАН

С ближайшей пятницы, 31 июля 2020 года, госкомпания Укрзализныця возобновляет (в рамках адаптивного карантина) движение семнадцати региональных поездов ‒ которые курсируют из Киева в Фастов, Жмеринку, Конотоп, Ровно, Шостку, Чернигов и другие города.

Кроме того, как сообщается на сайте госкомпании, восстанавливается движение составов в Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровненской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Расписание действительно с 31 июля 2020 для таких поездов:

• № 884/883 Фастов — Зерновое — Киев-Волынский — ежедневно;

• № 888/887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов — ежедневно;

• № 896/895 Киев-Волынский — Конотоп — ежедневно, кроме пятницы и воскресенья;

• № 896/895 Конотоп — Киев-Волынский — ежедневно, кроме понедельника и субботы;

• № 896/895 Киев-Волынский — Шостка — по пятницам и воскресеньям;

• № 896/895 Шостка — Киев-Волынский — по понедельникам и субботам;

• № 864/863−866/865 Неданчичи, Чернигов — Киев-Волынский — по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;

• № 867 Киев — Жмеринка — по пятницам, субботам и воскресеньям;

• № 868 Жмеринка — Киев — по понедельникам, субботам и воскресеньям;

• № 880/879−882/881 Киев-Волынский — Славутич — Фастов — по воскресеньям;

• № 885 Киев — Ровно — по пятницам, субботам и воскресеньям;

• № 886 Ровно — Шепетовка — по пятницах, субботам и воскресеньям;

• № 870 Шепетовка — Киев — по понедельникам, субботам и воскресеньям;

• № 887/888 Коростень — Винница — ежедневно, кроме понедельника;

• № 889/890 Винница — Коростень — ежедневно, кроме понедельника;

• № 877 Коростень — Житомир — по понедельникам;

• № 878 Житомир — Коростень — по понедельникам.

Напомним, ранее в Укрзализныце восстановили железнодорожное сообщение по направлениям Черновцы – Одесса, Львов – Черновцы и Киев – Черновцы: