Укрзализныця запустит новые поезда: куда можно будет уехать

Железнодорожная отрасль Украины постепенно перестраивается на рельсы адаптивного карантина
С ближайшей пятницы, 31 июля 2020 года, госкомпания Укрзализныця возобновляет (в рамках адаптивного карантина) движение семнадцати региональных поездов ‒ которые курсируют из Киева в Фастов, Жмеринку, Конотоп, Ровно, Шостку, Чернигов и другие города.
Кроме того, как сообщается на сайте госкомпании, восстанавливается движение составов в Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровненской, Житомирской и Хмельницкой областях.
Расписание действительно с 31 июля 2020 для таких поездов:
• № 884/883 Фастов — Зерновое — Киев-Волынский — ежедневно;
• № 888/887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов — ежедневно;
• № 896/895 Киев-Волынский — Конотоп — ежедневно, кроме пятницы и воскресенья;
• № 896/895 Конотоп — Киев-Волынский — ежедневно, кроме понедельника и субботы;
• № 896/895 Киев-Волынский — Шостка — по пятницам и воскресеньям;
• № 896/895 Шостка — Киев-Волынский — по понедельникам и субботам;
• № 864/863−866/865 Неданчичи, Чернигов — Киев-Волынский — по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;
• № 867 Киев — Жмеринка — по пятницам, субботам и воскресеньям;
• № 868 Жмеринка — Киев — по понедельникам, субботам и воскресеньям;
• № 880/879−882/881 Киев-Волынский — Славутич — Фастов — по воскресеньям;
• № 885 Киев — Ровно — по пятницам, субботам и воскресеньям;
• № 886 Ровно — Шепетовка — по пятницах, субботам и воскресеньям;
• № 870 Шепетовка — Киев — по понедельникам, субботам и воскресеньям;
• № 887/888 Коростень — Винница — ежедневно, кроме понедельника;
• № 889/890 Винница — Коростень — ежедневно, кроме понедельника;
• № 877 Коростень — Житомир — по понедельникам;
• № 878 Житомир — Коростень — по понедельникам.
Напомним, ранее в Укрзализныце восстановили железнодорожное сообщение по направлениям Черновцы – Одесса, Львов – Черновцы и Киев – Черновцы:
- №136/135 Черновцы - Одесса (с Черновцов - с 21 июля, с Одессы - с 22 июля);
- №702/701 Львов - Черновцы (со Львова - с 20 июля, с Черновцов - с 21 июля);
- №7/8 Киев - Черновцы (с Киева – с 21 июля, с Черновцов - с 22 июля).