Похищение военного ВСУ на админгранице с Крымом: журналист раскрыл детали

На админгранице с Крымом исчез украинский военный / ru.krymr.com

Журналист Юрий Бутусов рассказал подробности таинственного исчезновения бойца Вооруженных сил Украины в районе полуострова Чонгар на административной границе с Крымом.

По его словам, пропал старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Журналист отметил, что вероятность добровольного перехода бойца на сторону противника отсутствует, однако российские спецслужбы якобы намерены "оформить" его как нарушителя границы РФ.

Бутусов отметил, что наблюдательный пункт под названием "Берлога", где и произошло похищение бойца ВСУ, расположен на передовой – на участке вблизи железнодорожного моста – там больше нет постов украинских пограничников. В ту ночь Добринский был на посту один. Кроме того, у военного не было оружия.

"Его увели безоружным! Примерно в 10:00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", – написал Бутусов в Facebook.

Журналист отметил, что в деле "имеет место грубейшее нарушение в организации службы". При этом ошибочно будет возлагать всю ответственность за случившееся только на командира роты, из состава которой был похищенный солдат.

"И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить. Часовой на передовом посту без оружия!" – возмутился он.

Бутусов также сообщил, что военное командование уже направило приказ усилить несение караульной службы в районе Чонгара, для дежурства на постах направлять не менее двух военнослужащих, доклады получать каждый час, а в случае отсутствия связи с постом немедленно направлять для проверки резервную группу.

"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют", – резюмировал журналист.

Как сообщал Главред, в субботу, 30 мая, в районе полуострова Чонгар исчез военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Боец нес службу на наблюдательном посту. По предварительным данным, он был похищен. После исчезновения бойца сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов.