"Похож на гидроцикл со взрывчаткой": неожиданная версия удара по Крымскому мосту

В районе взрыва возле 145 опоры Крымского моста якобы найдены обломки водных мотоциклов.

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На Крымском мосту прогремел мощный взрыв / Коллаж: Главред, Фото: Twitter/Krymsky_bridge, Скриншот

Появились новые подробности взрыва на Крымском мосту в ночь на понедельник, 17 июля, в результате которого обрушился один из его пролетов.

Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны. Это является основной версией, говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

При этом отмечается, что в районе взрыва возле 145 опоры якобы найдены обломки водных мотоциклов. "Внешне он похож на гидроцикл, внутри взрывчатка", — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что такие плавсредства идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров.

Кроме того, по данным российских пабликов, что в момент атаки в небе над Черным морем якобы "летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper".

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, оккупационные власти сообщили, о "чрезвычайном происшествие" на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, движение по мосту было остановлено.

В частности минтранс РФ заявил, что "имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах".

Позже стало известно о мощном взрыве, прогремевшем на Крымском мосту. Сообщается, что два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один - пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

Как известно, это уже не первый взрыв на Крымском мосту. В октябре 2022 года мост уже был поврежден в результате взрыва. Произошла детонация взрывчатки, которая была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

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