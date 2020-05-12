Полиция выяснила новые детали зверского убийства матерью дочери под Харьковом

Полиция выяснила новые подробности зверского убийства под Харьковом / Соцсети

Правоохранители, которые ведут расследования по делу о зверском убийстве 13-летнего подростка-девочки под Харьковом, установлены новые детали преступления.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ТСН. Стало известно, что жительница харьковского поселка Подворки Татьяна П. "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" нанесла дочери не менее, чем двадцать ударов ножом.

По данным следствия, от полученных ранений девочка умерла на месте, а женщина отрезала ножом ее голову от тела и положила в полимерный пакет. Затем направилась в сторону Харькова, где и была задержана полицией.

Напомним, ранее, в четверг, 30 апреля, около 06.00 на окраине Харькова прохожие заметили голую окровавленную женщину в неадекватном состоянии с ножом и пакетом, в котором лежала отрезанная голова. Потом выяснилось, что голова принадлежала ее 13-летней дочери.

Женщины взяли под стражу без права на залог два месяца за решетку без права на залог. Однако ее адвокаты подали апелляцию и потребовали для своей подзащитной меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.