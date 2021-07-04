Политолог объяснил, зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным

Владимир Зеленский / Reuters

Встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – может состоятся не раньше сентября-октября, если ее все же удастся согласовать.

Политолог, директор фонда Украинская политика Константин Бондаренко объяснил, почему на саммите с хозяином Кремля так настаивает украинский лидер.

"Зеленский так настаивает на этой встрече, потому что для него это, прежде всего, показатель того, что он совершил определенный дипломатический прорыв. Для своего электората этим он пошлет сигнал, что Путин с ним не просто встречается, а еще и ведет разговоры, а значит решение проблемных вопросов – это лишь вопрос времени", - сказал Бондаренко в комментарии Главреду.

По его словам, Путин понимает мотивы Зеленского, поэтому и говорит об обсуждении круга вопросов, которые могут быть на повестке дня.

"Как максимум, обсудить президенты могут разве что экономические вопросы или дипломатические - в частности, восстановление отношений между странами на уровне послов и, возможно, транспортного сообщения и тому подобное. К этим вопросам Россия настроена, а вот захочет ли это обсуждать Украина – большой вопрос", - считает политолог.

Встреча Путина и Зеленского – о чем ранее писал Главред: