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Политолог объяснил, зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным

4 июля 2021, 00:51
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Президенты Украины и России могут встретиться осенью и только в том случае, если этот саммит все же удастся согласовать.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – может состоятся не раньше сентября-октября, если ее все же удастся согласовать.

Политолог, директор фонда Украинская политика Константин Бондаренко объяснил, почему на саммите с хозяином Кремля так настаивает украинский лидер.

"Зеленский так настаивает на этой встрече, потому что для него это, прежде всего, показатель того, что он совершил определенный дипломатический прорыв. Для своего электората этим он пошлет сигнал, что Путин с ним не просто встречается, а еще и ведет разговоры, а значит решение проблемных вопросов – это лишь вопрос времени", - сказал Бондаренко в комментарии Главреду.

По его словам, Путин понимает мотивы Зеленского, поэтому и говорит об обсуждении круга вопросов, которые могут быть на повестке дня.

"Как максимум, обсудить президенты могут разве что экономические вопросы или дипломатические - в частности, восстановление отношений между странами на уровне послов и, возможно, транспортного сообщения и тому подобное. К этим вопросам Россия настроена, а вот захочет ли это обсуждать Украина – большой вопрос", - считает политолог.

Встреча Путина и Зеленского – о чем ранее писал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в мае говорил о том, что Киев уже ведет переговоры с Москвой по поводу проведения встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что переговоры по поводу организации встречи главы РФ Путина с президентом Украины Зеленским действительно идут. На данном направлении по линии Москвы работает замглавы Администрации президента Дмитрий Козак.
  • 30 июня в ходе прямой линии Путин заявил, что он не отказывается от встречи с Зеленским. Однако он обвинил президента Украины в том, что украинский гарант якобы сдал страну под внешнее управление Запада, и подчеркнул отсутствие целесообразности такой встречи с точки зрения Кремля. Кроме того, Путин назвал украинцев и россиян "одним народом".
  • Украинский президент Владимир Зеленский в ответ сказал, что он готов к встрече с Путиным в том случае, если глава Кремля действительно заинтересован в урегулировании российско-украинского конфликта. При этом он сказал, что если бы украинцы и русские были бы "одним народом", то в Москве все пользовались бы гривной, а над Госдумой РФ находился желто-голубой флаг.
Владимир Зеленский Владимир Путин Константин Бондаренко новости Украины
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