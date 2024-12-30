Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

В украинских кластерных и сверхкластерных больницах заработают новые экспертные комиссии.

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Ликвидация МСЭК / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК

Он начнет действовать уже с 1 января

Данный закон поможет исключить коррупцию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщает Верховная Рада Украины в Telegram.

Отмечается, что закон предусматривает, что с 1 января 2025 года в украинских кластерных и надкластерных больницах заработают экспертные комиссии, которые заменят МСЭК. Такие комиссии будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

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"Чтобы исключить коррупцию, комиссии будут выборочно получать на рассмотрение пациента, но ни он сам, ни комиссия не будут знать, кто из врачей будет рассматривать вопрос", - подчеркнули в Раде.

Стоит добавить, что установленные ранее статусы лиц с инвалидностью, а также медико-социальная экспертиза для детей остаются без изменений.

МСЭК - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усовершенствование работы Медико-социальной экспертной комиссии. Тогда были введены новые правила, которые позволяют проходить заседания МСЭК в онлайн-формате, что существенно уменьшает затраты времени и средств для пациентов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после громкого скандала с МСЭК в Украине сотни людей потеряли группу инвалидности. Еще почти 400 дел остается в процессе рассмотрения.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров утвердил два законопроекта, связанные с ликвидацией медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Они предусматривают повышение выплат для лиц с полной потерей трудоспособности, а также значительное увеличение сроков лечения и реабилитации для тех, кто имеет временную потерю трудоспособности.

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Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

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