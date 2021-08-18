Польские копы связали ремнем украинца: тот посинел и умер

Копы сильно связали мужчину ремнем / Радио Польша

В польском Вроцлаве умер украинец. Мужчина попал в вытрезвитель из-за того, что устроил дебош. Копы связали его ремнями. Впоследствии он скончался.

Как пишет Gazeta Wyborcza, трагический инцидент произошел еще 30.

"Полицейские привезли мужчину в вытрезвитель, поскольку он спал в автобусе. Однако сразу после задержания мужчина начал агрессивно себя вести", - говорится в статье.

В организме задержанного украинца было 1,5 промилле алкоголя.

Нарушитель укусил одного из копов за палец и ударил кулаком другого полицейского. В помощь правоохранителям прибыл еще один экипаж полиции. Таким образом мужчину удалось связать ремнями, но он мгновенно начал синеть и потерял сознание.

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После этого была назначена экспертиза, которая должна показать не был ли он под наркотиками.

Известно, что следствие по данному делу ведет районная прокуратура Свидницы. Однако ее представители отказались комментировать случай.

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Напомним, ранее украинец в польше нарушил ПДД. Копы пытались его задержать, но он начал отбиваться от них огнетушителем и пытался сбежать. Задержать нарушителя удалось 8 полицейским.

Также ранее украинский заробитчанин в Польше был убит своим соотечественником. Злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений из-за ссоры об аннексированном Крымском полуострове.