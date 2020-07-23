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Стала известна личность террориста из Полтавы

Злоумышленник ранее был судим и принимал участие в АТО на Донбассе.

23 июля 2020, 13:32
Полтава заложник
В Полтаве мужчина пытался устроить теракт / poltava.to

Согласно предварительной информации, пытавшийся взорвать гранату в центре Полтавы и захвативший в заложники полицейского злоумышленник является Романом Николаевичем Скрипником. Ранее он был судим за сбыт и хранение наркотических веществ. Воевал в АТО на Донбассе.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

По данным ресурса, Роман Николаевич Скрипник, 1988 года рождения, движется вместе с заложником в направлении Киева.

Как утверждает глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, злоумышленника специально вывели за пределы города с целью недопущения угрозы для полтавчан. Сейчас он направляется в Киев. Автомобиль сопровождают сотрудники полиции.

По данным Telegram-канала Шептун он дважды судим – за кражу по 185 статье Уголовного кодекса и по статье 309 за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.

Причем в краже его обвиняли год назад. Дело слушалось в суде в Полтавской области.

Как утверждают авторы KlymenkoTime, Роман Скрипник требует, чтобы его не сажали в тюрьму, так как признает свою причастность только к угону автомобиля.

Также сообщается, что Скрипник женат. У него есть ребенок.

Кроме того, появилось первое фото террориста. Он справа в куртке.

Террорист из Полтавы (справа)
Террорист из Полтавы (справа) / Соцсети

Напомним, в четверг, 23 июля, в центре Полтавы полицейские пытались задержать мужчину-автоугонщика. Он оказал сопротивление, угрожая взорвать гранату. Полиция начала спецоперацию Гром по нейтрализации террориста. Злоумышленник взял в заложники полицейского.

Позже сотрудника полиции обменяли на начальника уголовного розыска полиции Полтавской области Виталия Шияна. Теперь террорист на автомобиле, который ему вынужденно выдали правоохранители, отправляется в Киев вместе с заложником.

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