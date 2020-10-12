"Пообещали посадки": Зеленский пригрозил Венедиктовой судьбой Рябошапки

Владимир Зеленский высказался о перспективах Ирины Венедиктовой / УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал деятельность Ирины Венедиктовой на посту генерального прокурора.

Об этом он рассказал в интервью для программы HARDtalk на телеканале ВВС.

По словам главы государства, он ожидает результатов работы генпрокурора Венедиктовой до конца года.

"Они (команда бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, - ред.) никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода - очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали", - напомнил президент.

"И, если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ", - добавил Зеленский.

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