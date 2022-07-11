"Пошел в штиковую на HIMARS": в России похоронили оккупанта-"суперсолдата"

В России похоронили оккупанта-"суперсолдата" / скриншот

В Украине был ликвидирован российский оккупант, которого на родине сделали "супергероем".

Пытаясь "освободить" Луганщину, Рамзан Валлайлинов с позывным "Клон", бросился в ближний бой с РСЗО Himars, сообщили российские пропагандисты. "Герой" в одиночку пытался "захватить" артиллерийскую установку.

"Феерическое сообщение от рашн-пропаганды. В штыковую на HIMARS", - прокомментировал "подвиг" оккупанта офицер ВСУ Анатолий Штефан.

оккупант / скриншот

Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).

Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.

Также сообщалось, в Украине был уничтожен пилот российского вертолёта Ка-52 капитан Кусов Константин. Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, российский пилот принимал участие в боевых действиях в Чечне и Сирии.

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