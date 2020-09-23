Посол ЕС рассказал, грозит ли Украине отмена "безвиза"

Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, напомнил Матти Маасикас.
Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС будет внимательно следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Маасикас отметил, что условия для безвизового режима включают в том числе институциональные вещи.
"И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры… Мы, конечно, не комментируем никоим образом решения Конституционного суда (о неконституционности указа о назначении директора НАБУ, - ред.). Но мы хотим сделать акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро", - отметил посол Евросоюза.
Дипломат подчеркнул, что ситуация вокруг НАБУ должна разрешиться как можно быстрее.
"Это, конечно, то, за чем Евросоюз и партнеры Евросоюза наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, и мы за этим будем следить очень внимательно", - добавил посол.
Он также уточнил, что заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон о прямой угрозе для безвизового режима с Украиной имеет вес, но окончательное решение за Еврокомиссией. В то же время, по его мнению, в этих вопросах пока не сделано ничего необратимого.
Напомним:
- В Европарламенте заявили, что Украина рискует лишиться безвиза с ЕС. Также под угрозой оказалось получение транша от Евросоюза в размере 1,5 млрд евро. Всему виной – затянувшаяся процедура отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что "правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности для отбора руководителя САП". По ее словам, украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро".
- Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал предположения о том, что Украина может потерять безвиз с Евросоюзом после решения Верховной Рады о назначении членов конкурсной комиссии по отбору на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.