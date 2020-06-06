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В Запорожье загорелась известная обувная фабрика

6 июня 2020, 19:44

Посреди бела дня в Запорожье вспыхнул пожар на обувной фабрике.

В Запорожье загорелась обувная фабрика - фото ГСЧС

В Запорожье вспыхнул масштабный пожар на обувной фабрике Мида. Возгорание произошло в производственном цехе на четвертом этаже.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о пожаре поступило на спецлинию 101 в 15:42. Около 17:50 пожар был ликвидирован на площади 400 м.кв. К тушению привлекли 40 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

По данным Госслужбы, жертв и пострадавших нет.

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Как ранее писал Главред, в Киеве 25 мая случился пожар в Александровской клинической больнице, где находятся больные коронавирусом.

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко сообщила в Facebook, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

Также напомним, в Кременчуге произошел чудовищный инцидент в магазине декоративной косметики и бытовой химии – мужчина поджег бывшую жену, которая работала продавцом.

новости Запорожья пожар фабрика
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