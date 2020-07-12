УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Лесные пожары в Луганской области: выяснилась главная проблема

Председатель ОГА Сергей Гайдай сообщил о том, что возгорание не удается потушить из-за тления на свалке.

12 июля 2020, 21:58
Луганщина,пожар
Назван проблемный участок на пожаре в Луганской области / lg.dsns.gov.ua

Лесные пожары в Луганской области - по состоянию на 12 июля самой большой проблемой для ликвидации последствий возгораний является свалка вблизи Северодонецка.

На территории свалки до сих пор наблюдается тление. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала Украина 24.

По словам Гайдая, сейчас открытого огня на территории свалки нет, но внутри есть пламя или огромное тление.

"Сейчас несколько отрядов спасателей постоянно переливают его водой. С помощью военной техники мы сворачиваем песок и сверху пересыпаем, так сказать, консервируем свалку песком", - рассказал он.

Читайте такжеЛюдей эвакуируют: мощный лесной пожар перекинулся на свалку Северодонецка

Напомним, на этой неделе в Луганской области вспыхнули масштабные лесные пожары. Точная причина возгорания еще не установлена, но в ОГА не исключают версии поджога. Огонь уничтожил тысячи гектаров территории, а также десятки домов в населенных пунктах области.

Напомним, 7 июля стало известно, что в Новоайдарском районе Луганской области загорелись почти 100 гектаров леса. Спасатели сообщали, что огонь уничтожил более 100 домов, погибли пять человек. Потом огонь добрался до Северодонецка.

В полиции рассматривали такие версии причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и поджог, влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий.

Сергей Гайдай пожар Новости Луганской области
Сейчас вы просматриваете новость «Лесные пожары в Луганской области: выяснилась главная проблема». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:29
Больницы переполнены: в США новый антирекорд по коронавирусу
22:12
"Москва, уходи": в российском Хабаровске тысячи людей вышли на протесты Видео
21:58
Лесные пожары в Луганской области: выяснилась главная проблема
21:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июля: покровительство планет и тайные препятствия Видео
21:30
Въезд украинцев в Хорватию: в посольстве разъяснили правила
21:14
Нафтогаз вложил 2 млн евро в программное обеспечение
21:02
Коронавирус в Украине 12 июля: обнаружены сотни новых зараженных - обновлено Видео
20:32
Жуткое ДТП в Киеве: есть погибшие, дети в критическом состоянии Видео
20:21
Жители Донбасса на коленях просят у ОБСЕ пропустить их через КПП Видео
20:00
Будьте осторожны: на Киев надвигается гроза и шквалы
19:29
"Трус, слабак и баба": политолог пояснил, вернет ли Путин Донбасс
19:26
Охраняла полиция: сын Авакова с депутатами развлекались на вечеринке
19:25
"Тебе наваляет": украинские боксеры сцепились в жестком баттле в соцсетях
18:54
В Укрзализныце озвучили дату и условие восстановления всех маршрутов
18:34
В Николаеве закрыли ночной клуб из-за отсутствия масок у стриптизерш Фото
18:28
В Одессе вспыхнул старинный дом: люди остались без крыши над головой
17:58
У Зеленского "переименовали" Волынскую область: курьезные кадры Видео
17:44
На границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия с жертвами
17:28
Коронавирус нашли у иностранцев: в Киеве новая вспышка COVID-19 Видео
17:02
Коронавирус боится грязных волос – американские ученые Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять