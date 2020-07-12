Лесные пожары в Луганской области: выяснилась главная проблема

Назван проблемный участок на пожаре в Луганской области / lg.dsns.gov.ua

Лесные пожары в Луганской области - по состоянию на 12 июля самой большой проблемой для ликвидации последствий возгораний является свалка вблизи Северодонецка.

На территории свалки до сих пор наблюдается тление. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала Украина 24.

По словам Гайдая, сейчас открытого огня на территории свалки нет, но внутри есть пламя или огромное тление.

"Сейчас несколько отрядов спасателей постоянно переливают его водой. С помощью военной техники мы сворачиваем песок и сверху пересыпаем, так сказать, консервируем свалку песком", - рассказал он.

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Напомним, на этой неделе в Луганской области вспыхнули масштабные лесные пожары. Точная причина возгорания еще не установлена, но в ОГА не исключают версии поджога. Огонь уничтожил тысячи гектаров территории, а также десятки домов в населенных пунктах области.

Напомним, 7 июля стало известно, что в Новоайдарском районе Луганской области загорелись почти 100 гектаров леса. Спасатели сообщали, что огонь уничтожил более 100 домов, погибли пять человек. Потом огонь добрался до Северодонецка.

В полиции рассматривали такие версии причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и поджог, влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий.