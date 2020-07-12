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В Одессе вспыхнул старинный дом: люди остались без крыши над головой

Спасатели сообщили о масштабном пожаре в Одессе.

12 июля 2020, 18:28
В Одессе загорелся старинный дом - фото ГСЧС

В старинном доме в Одессе на улице Бунина, 35 сегодня утром вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в воскресенье, 12 июля.

Отмечается, что в результате пожара пострадала 41 квартира, где было прописано 38 человек. Люди лишись жилья.

"Сейчас составляют списки людей, которым негде жить, чтобы решить вопрос с временным размещением", - сообщили в мэрии.

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При этом местные жители говорят, что людей, которые реально проживают в этом доме, больше. Часть жилых помещений - коммунальные квартиры.

В настоящее время, по данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, проводится разборка и проливка конструкций указанного дома, 1814 года постройки.

Причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации привлекалось 18 единиц техники и 60 человек личного состава.

Как писал Главред, прорыв трубы произошел в субботу, 11 июля, в районе Березняки в Киеве. Струя холодной воды достигала верхнего этажа девятиэтажного дома.

новости Одессы пожар ГСЧС жилой дом
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