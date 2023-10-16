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Пожертовал деньги на ВСУ: на Ровенщине суд освободил мужчину, ударившего полицейского

Дмитрий Видоменко
16 октября 2023, 23:01 обновлено 16 октября, 23:01
В Ровенском апелляционном суде отмечается, что пожертвование обвиняемого в пользу украинской армии учли как смягчающее обстоятельство.
Суд, молоток, ВСУ
Суд учел донат на ВСУ как смягчающее обстоятельство / коллаж Главред, фото УНИАН

На Ровенщине за пожертвование в пользу ВСУ освободили от наказания мужчину, который ударил по лицу полицейского (еще в 2020 году). Об этом сообщили в пресс-службе Ровенского апелляционного суда.

По данным следствия, в 2020 году мужчина дал пощечину полицейскому, который был при исполнении служебных обязанностей.

10 мая 2023 года местный суд признал того виновным и осудил на два года тюрьмы.

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До вынесения приговора мужчина находился под домашним арестом. И сразу же и обжаловал решение суда.

Более того, обвиняемый добровольно внес на счет ВСУ благотворительный взнос в размере 30 тысяч гривен.

Апелляционный суд также учел, что обвиняемый "не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности и в добровольном порядке возместил потерпевшему материальный и моральный ущерб, признал вину, раскаялся и извинился перед полицейским".

Судя по всем этим обстоятельствам, Ровенский апелляционный суд освободил мужчину от отбывания назначенного наказания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Днепра 6-летняя Соломия Реут играла на сопилке на улице, а все собранные деньги передавала на фронт - в качестве помощи защитникам Украины от оккупантов. Девочке удалось собрать сотни тысяч гривен.

До того в Стрыйском районе (Львовская область) дети самостоятельно собрали деньги на покупку двух бронежилетов для бойцов ВСУ. Дети обращались к водителям проезжающих мимо автомобилей с просьбой поддержать военнослужащих и присоединиться к сбору средств на бронежилет.

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