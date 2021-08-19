Позор перед детьми: в МОН рассказали, что сотни украинских школ не имеют нормального туалета

Украинские ученики вынуждены бегать на улицу, чтобы сходить в туалет / НУШ

Накануне начала нового учебного года МОН рассказало о комфорте в украинских школах. По данным ведомства, по состоянию на август текущего года еще в 467 школах страны есть только уличные туалеты.

Об этом сообщает "Новая украинская школа" со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

По его словам в прошлом году школ с уличными уборными было 512. Как видим, за целый год их стало меньше только на менее чем полсотни.

"Мы говорили с председателем комитета образования (Верховной Рады), что мы сделаем перераспределение остатков и позволим использовать на следующий год остатки на то, чтобы уличные уборные были доведены до нормального состояния", - отметил Шкарлет.

Речь Шкарлета продолжил глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, добавив, что посредством программы "Способная школа", через субвенцию, украинские власти профинансировали десятки проектов на установку внутренних туалетов.

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"Это и водоотведение, и подключение канализации, и подключение воды, когда это станет возможно для того, чтобы сделать туалеты внутри. Но мы должны понять, что не только есть туалеты на улице, а иногда туалеты в помещении не очень соответствуют человеческим санитарным нормам", - заключил Бабак.

Напомним, в канун нового учебного года украинское правительство решило поддержать многодетные семьи и выделить им помощь в размере 2000 гривен на ребенка. В целом на помощь многодетным семьям в Украине планируют выделить около 300 миллионов гривен. То есть, подарок к новому учебному году получат 150000 детей.

Также ранее в Минздраве рассказали, как будут работать школы во время новой волны коронавирусной инфекции. Если Украину накроет новая вспышка COVID-19, то школы, находящиеся в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, смогут работать, если в них будет вакцинировано 80% педагогов.