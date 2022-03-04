"Позорники, вам здесь не рады": жители Мелитополя вышли на улицы и гонят прочь оккупанта

Граждане города планируют проводить такие митинги каждый день в своем городе и призывают других мелитопольцев присоединится к акции.
Жители Мелитополя уже 4 день выходят на акцию протеста против войны и призывают вражеские войска покинуть территорию Украины.
Несмотря на вторжение в город российских оккупантов, люди продолжают защищать свой родной город.
Так, мелитопольцы каждый день собираются на площади Победы в 12:00. Даже несмотря на запрет оккупантов, тысячи жителей города вышли на митинг и в пятницу, 4 марта.
После того, как люди собираются на площади, они идут по проспекту с флагами Украины, поют украинские песни и скандируют патриотические призывы: "Оккупанты, домой", "Слава Украине", "Мелитополь – Украина", "Путин х*йло", "Оккупанты", "Мелитополь вставай", "Позор", "Слава Украине! Героям Слава!".
Граждане города планируют проводить такие митинги каждый день в своем городе и призывают других мелитопольцев присоединится к акции.
Оккупация Херсона
Русские захватчики вошли в Херсон 1 марта. Они сначала захватили железнодорожный вокзал и речной порт, а 3 марта захватили здание Херсонской ОГА.
Позже сообщалось, что враг после захвата Херсона начал ставить "растяжки" в городе. Горожан призвали быть осторожными.
В ночь на 4 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в аэропорту Херсона ВСУ накрыли огнем около тысячи российских оккупантов.
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