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Позволяют отслеживать армию РФ на границе: киевские IT-шники создали интерактивную карту

22 февраля 2022, 15:12
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В сети публикуют полный исторический архив передвижений военной техники РФ.

Украина,танки
Система позволяет отслеживать боетехнику / УНИАН

Команда киевских волонтеров-IT-шников создала интерактивную карту, которая позволяет отслеживать присутствие и перемещение российской армии у границы Украины.

Авторами проекта стали Kordon.io, говорится в системе мониторинга в Twitter.

"Наша цель – улучшить качество и оперативность информации, что может помочь вооруженным силам и уменьшить поток дезинформации", - отметили специалисты.

Кроме того, на своей странице они опубликовали полный исторический архив передвижений военной техники во всех известных им локациях.

"Мы не публикуем внутреннюю разведывательную информацию, освещая только те локации, которые публично известны на сегодняшний день", — добавили разработчики.

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Система работает с помощью использования данных спутниковых радаров, чтобы не зависеть от погодных условий. По их словам, она дает возможность восстановить хронологию в случае военных провокаций с участием скоплений военной техники.

"Спутниковые снимки – это не всегда просто, особенно когда дело касается радарных данных. Сейчас они ищут волонтеров, которые возьмутся комментировать полученные данные для предотвращения дезинформации среди населения", - добавили ІТ-шники.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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